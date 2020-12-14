Відзавтра стартує засідання ТКГ: Україна хоче обговорити обмін та розведення сил

" На 15-16 грудня заплановане чергове засідання ТКГ. Українська делегації пропонує розглянути під час його роботи наступні питання:

— звільнення утримуваних осіб,

— розблокування російською стороною роботи КПВВ,

— фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

— фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

— забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

— міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб“, — повідомили в пресслужбі.

За даними української делегації, 15 грудня відбудеться засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16 — загальне засідання ТКГ.

Нагадаємо, раніше речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович заявив, що російська сторона підтвердила бажання провести зустріч країн “нормандського формату” на рівні політичних радників.