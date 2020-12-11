Росія висловила бажання провести зустріч радників країн "нормандського формату" - Арестович

"Якщо стисло підбивати підсумки паризької зустрічі, то ми можемо зазначити декілька тез: українська делегація у ТКГ кваліфікує те, що відбувається як "дуже-дуже-дуже повільне просування". Найголовніше для нас — те, що Росія все ще зберігає процес. І ми можемо констатувати, що справи йдуть за планом "А", - зазначив Арестович.

За його словами, формальних і неформальних підстав для переходу до плану "Б" немає.

"Цього тижня вони підтвердили бажання провести зустріч на рівні політичних радників. І 16-го у нас засідання ТКГ — останнє у цьому році. І якщо подивитися по справах у підгрупах, то можна сказати, що навіть у роботі в КПВВ всі ці два листи з технічними умовами, які ми постійно узгоджуємо й там є просування, але, на жаль, повільне. А найбільш повільне просування у найболючішому питанні — у звільненні взаємоутримуваних осіб. Але, тим не менш, "нормандський формат" і процес існує. Хоча він і просувається по краплі, але він, тим не менш, є", - резюмував речник.

Нагадаємо, на початку грудня глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив про можливість проведення "нормандської зустрічі" до кінця року.

Додамо, що вчора стало відомо про те, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи у рамках "мінських домовленостей" відбудеться 16 грудня.