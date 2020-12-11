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Россия выразила желание провести встречу советников стран "нормандского формата" - Арестович

Россия выразила желание провести встречу советников стран "нормандского формата" - Арестович

Киев  •  УНН

 • 26690 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российская сторона подтвердила желание провести встречу стран "нормандского формата" на уровне политических советников. Об этом во время брифинга сообщил спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович, информирует УНН.

"Если кратко подводить итоги парижской встречи, то мы можем отметить несколько тезисов: украинская делегация в ТКГ квалифицирует происходящее как "очень-очень-очень медленное продвижение". Самое главное для нас - то, что Россия все еще сохраняет процесс. И мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", - отметил Арестович.

По его словам, формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" нет.

"На этой неделе они подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников. И 16-го у нас заседание ТКГ - последнее в этом году. И если посмотреть по делам в подгруппах, то можно сказать, что даже в работе в КПВВ все эти два письма с техническими условиями, которые мы постоянно согласовываем и там есть продвижение, но, к сожалению, медленное. А наиболее медленное продвижение в самом болезненном вопросе - в освобождении взаимно удерживаемых лиц. Но, тем не менее, "нормандский формат" и процесс существует. Хотя он и продвигается по капле, но он, тем не менее, есть", - резюмировал спикер.

Напомним, в начале декабря глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о возможности проведения "нормандской встречи" до конца года.

Добавим, что вчера стало известно о том, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы в рамках "минских договоренностей" состоится 16 декабря.

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