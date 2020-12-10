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Наступна зустріч ТКГ відбудеться 16 грудня - Резніков

Наступна зустріч ТКГ відбудеться 16 грудня - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в рамках мінських домовленостей відбудеться 16 грудня. Йому передуватиме зустріч гуманітарної підгрупи ТКГ, яка запланована на 15 грудня. Про це в рамках онлайн-презентації проекту “ІЗОЛЯЦІЯ: must speak” заявив віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує УНН.

“На рівні політичних радників йдуть консультації (щодо обміну військовополоненими — ред.). І, відповідно, міністрів закордонних справ (країн — ред.) „нормандського формату“. І маємо надію на зустріч лідерів нормандського формату в Берліні. 16-го числа (грудня — ред.) буде наступне засідання Тристоронньої контактної групи, якому буде передувати засідання 15-го числа гуманітарної підгрупи. Ми щоразу пропонуємо позачергові засідання груп і просимо, і звертаємося. Ми не полишаємо надії, але сьогодні дати надію, що ми зробимо це до кінця року не можемо”, — зазначив Резніков.

Нагадаємо, що за словами голови української делегації в ТКГ, важливі соціальні та гуманітарні питання, про які було домовлено під час саміту у “Нормандському форматі” 9 грудня 2019 року, не виконуються через ультиматуми Росії.

Також УНН підвів підсумки року після саміту в Парижі.

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