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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68148 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90514 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114098 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149295 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198028 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194547 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281508 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331158 просмотра

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Следующая встреча ТКГ состоится 16 декабря - Резников

Следующая встреча ТКГ состоится 16 декабря - Резников

Киев  •  УНН

 • 14704 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в рамках минских договоренностей состоится 16 декабря. Ему будет предшествовать встреча гуманитарной подгруппы ТКГ, которая запланирована на 15 декабря. Об этом в рамках онлайн-презентации проекта “ИЗОЛЯЦИЯ: must speak” заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует УНН.

“На уровне политических советников идут консультации (по обмену военнопленными — ред.). И, соответственно, министров иностранных дел (стран — ред.) „Нормандского формата“. И надеемся на встречу лидеров нормандского формата в Берлине. 16-го числа (декабря — ред.) Будет следующее заседание Трехсторонней контактной группы, которому будет предшествовать заседание 15-го числа гуманитарной подгруппы. Мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания групп и просим, и обращаемся. Мы не оставляем надежды, но сегодня дать надежду, что мы сделаем это до конца года не можем”, — отметил Резников.

Напомним, что по словам главы украинской делегации в ТКГ, важные и гуманитарные вопросы, о которых была достигнута во время саммита в “нормандской формате” 9 декабря 2019 года, не выполняются из ультиматумы России.

Также УНН подвел итоги после саммита в Париже.

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