Кравчук не виключає проведення нормандської зустрічі до кінця року

“Сумніви щодо реальності (проведення нормандської зустрічі до кінця року – ред.) є. Хоча я вірю в те, що, якщо не буде зустрічі на вищому рівні, то зустріч на рівні політичних радників могла б відбутись”, - сказав Кравчук.

На його думку, наразі дуже потрібна така зустріч, особливо на найвищому рівні.

“Я переконаний, що Мінські перемовини, якщо їх розглядати окремо, а зараз є така спроба і Росії, від Нормандського формату, то ми втрачаємо головне – визначення завдань по-суті. По-суті завдання можуть бути визначені тільки на рівні глав держав”, - заявив глава української делегації.

Нагадаємо, раніше Кравчук пояснив, що наступна зустріч лідерів “нормандської четвірки” – України, Росії, Німеччини та Франції – залежить від того, чи виконали сторони домовленості попередньої зустрічі в Парижі.