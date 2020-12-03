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Кравчук не исключает проведения нормандской встречи до конца года

Кравчук не исключает проведения нормандской встречи до конца года

Киев  •  УНН

 • 12601 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В текущем году все еще может состояться встреча лидеров стран Нормандского формата или их политических советников. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

"Сомнения относительно реальности (проведения нормандской встречи до конца года - ред.) есть. Хотя я верю в то, что, если не будет встречи на высшем уровне, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться", - сказал Кравчук.

По его мнению, сейчас очень нужна такая встреча, особенно на высшем уровне.

"Я убежден, что Минские переговоры, если их рассматривать отдельно, а сейчас есть такая попытка и России, от Нормандского формата, то мы теряем главное - определение задач по сути. По сути задачи могут быть определены только на уровне глав государств", - заявил глава украинской делегации.

Напомним, ранее Кравчук объяснил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от того, выполнили ли стороны договоренности предыдущей встречи в Париже.

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