Кравчук назвав умову для проведення наступної нормандської зустрічі

“Зустріч в Берліні, як її планували, на найвищому рівні (нормандської. - ред.) четвірки, буде вона чи ні, упирається в одне — чи виконали ми попередні домовленості в Парижі. Тому, наше головне завдання — зробити все, щоб виконати ті завдання, які були там окреслені, які були прийняті”, — сказав Кравчук.

Він нагадав, що рішення, які приймались у Парижі 9 грудня, крім інших глав держав, схвалив також і президент Росії Володимир Путін.

“Тому, якщо хтось, або Росія робить спробу не виконувати, або ОРДЛО, а це і є „підопічні“ Росії — це означає, що вони блокують той документ, який схвалив і президент Путін. Делегація України у ТКГ має і буде діяти так, щоб виконати ті рішення, які були прийняті в „нормандському форматі“ в Парижі 9 грудня. І це буде найголовнішим при вирішенні питання, бути чи не бути наступній зустрічі”, — наголосив голова української делегації в ТКГ.

Як повідомляв УНН, на засіданні на початку листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі.