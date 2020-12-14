С завтрашнего дня стартует заседание ТКГ: Украина хочет обсудить обмен и разведение сил
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 15-16 декабря. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен удерживаемыми лицами и четыре новых участка разведения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.
“На 15-16 декабря запланировано очередное заседание ТКГ. Украинская делегация предлагает рассмотреть во время его работы следующие вопросы:
— освобождение удерживаемых лиц,
— разблокировка российской стороной работы КПВВ,
— финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,
— финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
— обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,
— международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц”, — сообщили в пресс-службе.
По данным украинской делегации, 15 декабря состоится заседание подгрупп (политической, гуманитарной, по вопросам безопасности и экономической), 16 — общее заседание ТКГ.
Напомним, ранее спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович заявил, что российская сторона подтвердила желание провести встречу стран “нормандского формата” на уровне политических советников.