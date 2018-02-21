Боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО: один военный погиб, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрела боевиков погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников - получили ранения", - говорится в сообщении.
Всего с начала суток было зафиксировано 13 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. В течение дня российско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения: артиллерийские системы и минометы.
На луганском направлении, со 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП, противник вел огонь по позициям украинских защитников у Троицкого. Минометы калибра 82-мм боевики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки. Также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского.
На донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.
Как сообщал УНН, вчера во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны медицинские работники. В результате обстрела погибла 23-летняя девушка-медик.