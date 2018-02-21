Бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО: один військовий загинув, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З початку доби у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще двоє захисників — отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Загалом від початку доби було зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. Впродовж дня російсько-окупаційні війська використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння: артилерійські системи та міномети.
На луганському напрямку, зі 122-мм артилерії, мінометів різного калібру та озброєння БМП, противник вів вогонь по позиціях українських захисників біля Троїцького. Міномети калібру 82-мм бойовики застосували поблизу Новоолександрівки і Катеринівки. Також, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського.
На донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і гранатометів вів вогонь по захисниках Водяного на Приазов’ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдіївки.
Як повідомляв УНН, вчора під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні медичні працівники. У результаті обстрілу загинула 23-річна дівчина-медик.