Боевик "ЛНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Боевик "ДНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске, в результате чего пострадала его мать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В подъезде жилого дома в Луганске "ополченец ЛНР" из местных жителей подорвал гранату, пострадала мать самого "гранатометателя". Еще несколько гранат РГД-5 в подъезде другого жилого дома обнаружил дворник - гранаты лежали завернутыми в пакет на лестнице", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в РФ умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов.