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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевик "ЛНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске

Боевик "ЛНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске

Киев • УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Боевик "ДНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске, в результате чего пострадала его мать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"В подъезде жилого дома в Луганске "ополченец ЛНР" из местных жителей подорвал гранату, пострадала мать самого "гранатометателя". Еще несколько гранат РГД-5 в подъезде другого жилого дома обнаружил дворник - гранаты лежали завернутыми в пакет на лестнице", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в РФ умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов.

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