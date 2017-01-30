Боевик "ЛНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске

"В подъезде жилого дома в Луганске "ополченец ЛНР" из местных жителей подорвал гранату, пострадала мать самого "гранатометателя". Еще несколько гранат РГД-5 в подъезде другого жилого дома обнаружил дворник - гранаты лежали завернутыми в пакет на лестнице", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в РФ умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов.