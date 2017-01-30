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Бойовик "ЛНР" підірвав гранату у під’їзді житлового будинку в Луганську

Бойовик "ЛНР" підірвав гранату у під’їзді житлового будинку в Луганську

Київ • УНН

 • 9851 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Учасник “ДНР” підірвав гранату у під’їзді житлового будинку в Луганську, внаслідок чого постраждала його мати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“У під’їзді житлового будинку в Луганську „ополченець ЛНР“ з місцевих жителів підірвав гранату, постраждала мати самого „гранатометателя“. Ще кілька гранат РГД-5 в під’їзді іншого житлового будинку виявив двірник — гранати лежали загорнутими в пакет на сходах”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у РФ помер перший ватажок “ЛНР” В.Болотов.

Українські Національні Новини

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