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Бои за Харьковскую область: украинские военные ночью ликвидировали 2 вражеские авиаединицы

Киев • УНН

 • 251424 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Харьковской области продолжается оборона региона. Сейчас ведутся бои с российским агрессором по Кулиничевскому, Чугуевскому направлениям. Также критическая точка на сегодня — Изюм. Украинские военные ночью ликвидировали 2 вражеские авиаединицы. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

“Наши украинские военные достойно держат оборону. Уже этой ночью ликвидировали 2 вражеские авиаединицы. Действия противника сейчас вызывают недоумение, он фактически наземную битву проиграл. Ночью было несколько попыток — и все они были уничтожены. Например, силы русского врага, которые направлялись из Балаклеи в сторону Днепропетровской области, были ликвидированы”, - заявил он.

Детали

Пока Харьков ожидает открытия так называемых "зеленых коридоров", чтобы эвакуировать население и доставить гуманитарные грузы. Организационно город полностью готов.

"В целом по эвакуации: ежедневно около 30 тысяч человек отправляются с вокзала Харькова в безопасные места. "Укрзализныця" добавляет поезда в разных направлениях. Продолжаем обеспечивать граждан гуманитарной помощью”, - добавил он.

Добавим

Украинские защитники и защитницы устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Так, за 11 дней захватнической войны, силы противники потеряли более 11 тысяч военнослужащих.

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