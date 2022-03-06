Бої за Харківщину: українські військові вночі ліквідували 2 ворожі авіаодиниці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Харківській області триває оборона регіону. Наразі Ведуться бої із російським агресором по Кулінічівському, Чугуївському напрямках. Також критична точка на сьогодні — Ізюм. Українські військові вночі ліквідували 2 ворожі авіаодиниці. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
“Наші українські військові гідно тримають оборону. Уже цієї ночі ліквідували 2 ворожі авіаодиниці. Дії противника зараз викликають подив, він фактично наземну битву програв. Вночі було кілька намагань — і всі вони були знищені. Наприклад, сили російського ворога, які прямували з Балаклії у бік Дніпропетровщини, були ліквідовані”, - заявив він.
Деталі
Наразі Харків чекає на відкриття так званих "зелених коридорів", аби евакуювати населення та доставити гуманітарні вантажі. Організаційно місто повністю готове.
“Загалом щодо евакуації: щодня близько 30 тисяч людей відправляються із вокзалу Харкова до безпечних місць. «Укрзалізниця» додає поїзди у різних напрямках. Продовжуємо забезпечувати громадян гуманітарною допомогою”, - додав він.
Додамо
Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Так, за 11 днів загарбницької війни, сили противники втратили понад 11 тисяч військовослужбовців.