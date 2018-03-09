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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 29322 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44171 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48783 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99170 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89116 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103314 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110310 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Боец "Азова" погиб ночью в Водяном

Боец "Азова" погиб ночью в Водяном

Киев  •  УНН

 • 11894 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Боец полка "Азов" погиб ночью от пули снайпера в поселке Водяное. Об этом сообщает "Национальный корпус" в Facebook, передает УНН.

"Погиб наш собрат, боец ​​полка "Азов" Юрий "Баррет" Луговской. Для нас он был другом и братом и остается одним из тех Героев, отдавших свою жизнь за Украину", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полка "Азов" информацию о гибели бойца подтвердили.

Как сообщал УНН, Минобороны подтвердило гибель украинского военного в зоне АТО.

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