Боец "Азова" погиб ночью в Водяном
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Боец полка "Азов" погиб ночью от пули снайпера в поселке Водяное. Об этом сообщает "Национальный корпус" в Facebook, передает УНН.
"Погиб наш собрат, боец полка "Азов" Юрий "Баррет" Луговской. Для нас он был другом и братом и остается одним из тех Героев, отдавших свою жизнь за Украину", - говорится в сообщении.
В пресс-службе полка "Азов" информацию о гибели бойца подтвердили.
Как сообщал УНН, Минобороны подтвердило гибель украинского военного в зоне АТО.