Боєць “Азову” загинув вночі у Водяному

“Загинув наш побратим, боєць полку „Азов“ Юрій „Баррет“ Луговський. Для нас він був другом і братом й залишається одним з тих Героїв, які віддали своє життя за України” — сказано у повідомленні.

У прес-службі полку “Азов” інформацію про загибель бійця підтвердили.

Як повідомляв УНН, міноборони підтвердило загибель українського військового в зоні АТО.