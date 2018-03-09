Боєць “Азову” загинув вночі у Водяному
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Боєць полку "Азов" загинув вночі від кулі снайпера у селищі Водяне. Про це повідомляє “Національний корпус” у Facebook, передає УНН.
“Загинув наш побратим, боєць полку „Азов“ Юрій „Баррет“ Луговський. Для нас він був другом і братом й залишається одним з тих Героїв, які віддали своє життя за України” — сказано у повідомленні.
У прес-службі полку “Азов” інформацію про загибель бійця підтвердили.
Як повідомляв УНН, міноборони підтвердило загибель українського військового в зоні АТО.