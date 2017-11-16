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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17317 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38731 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37893 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100473 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88982 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98126 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124993 просмотра

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"Бостон" одержал 13 победу подряд в НБА

"Бостон" одержал 13 победу подряд в НБА

Киев  •  УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В рамках игрового дня регулярного чемпионата НБА состоялись три противостояния в которых победы праздновали исключительно выездные команды, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Во встрече двух коллективов из Восточной конференции "Бруклин Нетс" на своем паркете принимал "Бостон Селтикс". Победа досталась "Селтикс" - 102:109.

Лидером по результативности стал защитник победителей Кайри Ирвинг - 25 очков. Форвард Маркус Моррис получил дабл-дабл из 21 пункта и 10 подборов. Также дабл-дабл в центрового Элла Хорфорд 17 + 11 подборов. В "Бруклина" 16 очков и 9 подборов в активе Холлис-Джефферсона.

Отметим, что один из лидеров Запада "Хьюстон Рокетс" уступил "Торонто Рэпторс" 113:129, а "Сан-Антонио" в техасском дерби обыграл "Даллас Маверикс" 91:97.

Добавим также, для "Бостона" данный выигрыш стал 13 подряд при 2 поражениях - 1 место на Востоке. "Нетс" имеют 5 побед и 9 поражений.

Как сообщал УНН, клуб форварда сборной Украины одержал первую победу в Лиге развития НБА.

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