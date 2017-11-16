"Бостон" одержал 13 победу подряд в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В рамках игрового дня регулярного чемпионата НБА состоялись три противостояния в которых победы праздновали исключительно выездные команды, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Во встрече двух коллективов из Восточной конференции "Бруклин Нетс" на своем паркете принимал "Бостон Селтикс". Победа досталась "Селтикс" - 102:109.
Лидером по результативности стал защитник победителей Кайри Ирвинг - 25 очков. Форвард Маркус Моррис получил дабл-дабл из 21 пункта и 10 подборов. Также дабл-дабл в центрового Элла Хорфорд 17 + 11 подборов. В "Бруклина" 16 очков и 9 подборов в активе Холлис-Джефферсона.
Отметим, что один из лидеров Запада "Хьюстон Рокетс" уступил "Торонто Рэпторс" 113:129, а "Сан-Антонио" в техасском дерби обыграл "Даллас Маверикс" 91:97.
Добавим также, для "Бостона" данный выигрыш стал 13 подряд при 2 поражениях - 1 место на Востоке. "Нетс" имеют 5 побед и 9 поражений.
Как сообщал УНН, клуб форварда сборной Украины одержал первую победу в Лиге развития НБА.