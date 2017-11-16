"Бостон" одержал 13 победу подряд в НБА

Во встрече двух коллективов из Восточной конференции "Бруклин Нетс" на своем паркете принимал "Бостон Селтикс". Победа досталась "Селтикс" - 102:109.

Лидером по результативности стал защитник победителей Кайри Ирвинг - 25 очков. Форвард Маркус Моррис получил дабл-дабл из 21 пункта и 10 подборов. Также дабл-дабл в центрового Элла Хорфорд 17 + 11 подборов. В "Бруклина" 16 очков и 9 подборов в активе Холлис-Джефферсона.

Отметим, что один из лидеров Запада "Хьюстон Рокетс" уступил "Торонто Рэпторс" 113:129, а "Сан-Антонио" в техасском дерби обыграл "Даллас Маверикс" 91:97.

Добавим также, для "Бостона" данный выигрыш стал 13 подряд при 2 поражениях - 1 место на Востоке. "Нетс" имеют 5 побед и 9 поражений.

Как сообщал УНН, клуб форварда сборной Украины одержал первую победу в Лиге развития НБА.