"Бостон" здобув 13 перемогу поспіль в НБА

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. В рамках ігрового дня регулярного чемпіонату НБА відбулося три протистояння в яких перемоги святкували виключно виїзні команди, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

У зустрічі двох колективів зі Східної конференції "Бруклін Нетс" на власному паркеті приймав "Бостон Селтікс". Звитяга дісталася "Селтікс" – 102:109.

Лідером за результативністю став захисник переможців Кайрі Ірвінг – 25 очок. Форвард Маркус Морріс здобув дабл-дабл з 21 пункту та 10 підбирань. Також дабл-дабл у центрового Елла Хорфорда 17 + 11 підбирань. У "Брукліна" 16 очок і 9 підбирань в активі Холліса-Джефферсона.

Відзначимо, що один з лідерів Заходу "Х'юстон Рокетс" поступився "Торонто Репторс" 113:129, а "Сан-Антоніо" в техаському дербі переграв "Даллас Маверікс" 91:97.

Додамо також, для "Бостона" даний виграш став 13 підряд при 2 поразках – 1 місце на Сході. "Нетс" мають 5 звитяг і 9 поразок.

Як повідомляв УНН, клуб форварда збірної України здобув першу перемогу у Лізі розвитку НБА.

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