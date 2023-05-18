Босния и Герцеговина заслуживает членства в ЕС - еврокомиссар

Заявление Оливера Вархеи прозвучало на политическом форуме высокого уровня в столице Сараево.

Форум был организован Советом министров, и в нем приняли участие высшие должностные лица Боснии, в том числе представители двух образований Боснии – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

«Мы (ЕС) считаем, что народ Боснии и Герцеговины заслуживает того, чтобы быть в Европейском союзе. Босния и Герцеговина ожидается в Европейском союзе как член», – сказал Вархеи.

Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС.

По словам Вархеи, этот статус помог Боснии сформировать правительство и утвердить бюджет в рекордно короткие сроки.

Он добавил, что Босния и Герцеговина должны выполнить 14 приоритетов, определенных ЕС.

«Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была и оставалась нашим союзником. Когда россия ведет войну против Украины, Европе нужны все ее союзники», — добавил он.

Председатель Совета министров Боряна Кришто заявила, что ее страна готова к процессу членства в ЕС.

«Мы получили четкое сообщение от ЕС о том, что Босния и Герцеговина принадлежит к Союзу. Все представители в Боснии и Герцеговине готовы к процессу членства в ЕС».

Добавим

Балканская страна стала потенциальным кандидатом в блок во время саммита Европейского Совета в Салониках, Греция, в 2003 году, а официально подала заявку на членство в ЕС в 2016 году.

Статус кандидата – первый шаг в долгосрочном процессе вступления страны в ЕС.

После того как стране предоставлен статус кандидата, переговоры о вступлении начинаются поэтапно при условии соблюдения условий.

Переговоры о присоединении могут занять годы.