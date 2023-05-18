Босния и Герцеговина заслуживает членства в ЕС - еврокомиссар

ukru
13 марта, 19:26 • 49694 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105296 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107975 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108124 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101943 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95996 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110469 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131458 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171422 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202529 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 43442 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 38380 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 24697 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 47380 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 26720 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171421 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202528 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144175 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150670 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187157 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65732 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103701 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120722 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156397 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163265 просмотра
Актуальное
Босния и Герцеговина заслуживает членства в ЕС - еврокомиссар

Босния и Герцеговина заслуживает членства в ЕС - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 650428 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Европейский комиссар по соседству и расширению заявил, что народ Боснии и Герцеговины заслуживает того, чтобы быть частью Европейского Союза, информирует УНН.

Заявление Оливера Вархеи прозвучало на политическом форуме высокого уровня в столице Сараево.

Форум был организован Советом министров, и в нем приняли участие высшие должностные лица Боснии, в том числе представители двух образований Боснии – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

«Мы (ЕС) считаем, что народ Боснии и Герцеговины заслуживает того, чтобы быть в Европейском союзе. Босния и Герцеговина ожидается в Европейском союзе как член», – сказал Вархеи.

Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС.

По словам Вархеи, этот статус помог Боснии сформировать правительство и утвердить бюджет в рекордно короткие сроки.
Он добавил, что Босния и Герцеговина должны выполнить 14 приоритетов, определенных ЕС.

«Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была и оставалась нашим союзником. Когда россия ведет войну против Украины, Европе нужны все ее союзники», — добавил он.

Председатель Совета министров Боряна Кришто заявила, что ее страна готова к процессу членства в ЕС.

«Мы получили четкое сообщение от ЕС о том, что Босния и Герцеговина принадлежит к Союзу. Все представители в Боснии и Герцеговине готовы к процессу членства в ЕС».

Добавим

Балканская страна стала потенциальным кандидатом в блок во время саммита Европейского Совета в Салониках, Греция, в 2003 году, а официально подала заявку на членство в ЕС в 2016 году.

Статус кандидата – первый шаг в долгосрочном процессе вступления страны в ЕС.

После того как стране предоставлен статус кандидата, переговоры о вступлении начинаются поэтапно при условии соблюдения условий.

Переговоры о присоединении могут занять годы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы