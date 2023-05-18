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Боснія та Герцеговина заслуговує на членство в ЄС - єврокомісар

Боснія та Герцеговина заслуговує на членство в ЄС - єврокомісар

Київ • УНН

 • 650433 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Європейський комісар з питань сусідства та розширення заявив, що народ Боснії та Герцеговини заслуговує на те, щоб бути частиною Європейського Союзу, інформує УНН.

Заява Олівера Варгеї прозвучала на політичному форумі високого рівня в столиці Сараєво.

Форум був організований Радою міністрів, і в ньому взяли участь вищі посадові особи Боснії, у тому числі представники двох утворень Боснії - Федерації Боснії та Герцеговини та Республіки Сербської.

«Ми (ЄС) вважаємо, що народ Боснії та Герцеговини заслуговує на те, щоб бути в Європейському союзі. Боснія та Герцеговина очікується в Європейському союзі як член», — сказав Варгеї.

Європейська рада у грудні минулого року надала Боснії та Герцеговині статусу кандидата на членство в ЄС.

За словами Варгеї, цей статус допоміг Боснії сформувати уряд і затвердити бюджет у рекордно короткі терміни.
Він додав, що Боснія та Герцеговина має виконати 14 пріоритетів, визначених ЄС.

«Нам потрібно, щоб Боснія та Герцеговина була і залишалася нашим союзником. Коли росія веде війну проти України, Європі потрібні всі її союзники», — додав він.

Голова Ради міністрів Боряна Кришто заявила, що її країна готова до процесу членства у ЄС.

«Ми отримали чітке повідомлення від ЄС про те, що Боснія та Герцеговина належить до Союзу. Усі представники у Боснії та Герцеговині готові до процесу членства в ЄС».

Додамо

Балканська країна стала потенційним кандидатом у блок під час саміту Європейської Ради у Салоніках, Греція, у 2003 році, а офіційно подала заявку на членство в ЄС у 2016 році.

Статус кандидата – це перший крок у довгостроковому процесі вступу країни до ЄС.

Після того, як країні надано статус кандидата, переговори про вступ починаються поетапно за умови дотримання умов.

Переговори про приєднання можуть тривати роки.

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