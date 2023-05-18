Боснія та Герцеговина заслуговує на членство в ЄС - єврокомісар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Європейський комісар з питань сусідства та розширення заявив, що народ Боснії та Герцеговини заслуговує на те, щоб бути частиною Європейського Союзу, інформує УНН.
Заява Олівера Варгеї прозвучала на політичному форумі високого рівня в столиці Сараєво.
Форум був організований Радою міністрів, і в ньому взяли участь вищі посадові особи Боснії, у тому числі представники двох утворень Боснії - Федерації Боснії та Герцеговини та Республіки Сербської.
«Ми (ЄС) вважаємо, що народ Боснії та Герцеговини заслуговує на те, щоб бути в Європейському союзі. Боснія та Герцеговина очікується в Європейському союзі як член», — сказав Варгеї.
Європейська рада у грудні минулого року надала Боснії та Герцеговині статусу кандидата на членство в ЄС.
За словами Варгеї, цей статус допоміг Боснії сформувати уряд і затвердити бюджет у рекордно короткі терміни.
Він додав, що Боснія та Герцеговина має виконати 14 пріоритетів, визначених ЄС.
«Нам потрібно, щоб Боснія та Герцеговина була і залишалася нашим союзником. Коли росія веде війну проти України, Європі потрібні всі її союзники», — додав він.
Голова Ради міністрів Боряна Кришто заявила, що її країна готова до процесу членства у ЄС.
«Ми отримали чітке повідомлення від ЄС про те, що Боснія та Герцеговина належить до Союзу. Усі представники у Боснії та Герцеговині готові до процесу членства в ЄС».
Додамо
Балканська країна стала потенційним кандидатом у блок під час саміту Європейської Ради у Салоніках, Греція, у 2003 році, а офіційно подала заявку на членство в ЄС у 2016 році.
Статус кандидата – це перший крок у довгостроковому процесі вступу країни до ЄС.
Після того, як країні надано статус кандидата, переговори про вступ починаються поетапно за умови дотримання умов.
Переговори про приєднання можуть тривати роки.