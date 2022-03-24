Боррель о ходе войны в Украине: “Все решится в ближайшие 15 дней”

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 10961 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 30629 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 55165 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 166091 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 97356 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 126891 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 157059 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164119 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 365860 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139606 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 87643 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 77672 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 30719 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 75053 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 55554 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 8308 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 30631 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 166092 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 365860 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 364124 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Александр Сырский

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 23716 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 31380 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 102398 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 134420 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 153550 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Туполев Ту-22М

SpaceX Starship

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Боррель о ходе войны в Украине: “Все решится в ближайшие 15 дней”

Киев • УНН

 • 294552 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики Жозеп Боррель считает, что следующие 15 дней будут решающими в войне в Украине, которая длится уже месяц. Об этом он сказал в интервью испанскому телеканалу RTVE, пишет УНН.

Боррель о ходе войны в Украине: “Все решится в ближайшие 15 дней”

Детали

Боррель ответил, что завершение войны "не будет вопросом 48 часов", и все будет зависеть от украинского сопротивления. Он отметил, что украинцы "изобрели третий способ ведения войны с легкой пехотой, вооруженной современными ракетами”, который позволяет им остановить колонны с российской бронетехникой.

Глава дипломатии ЕС назвал сопротивление украинского народа “чрезвычайным”. В то же время отметил, что россия пока не заинтересована в переговорах, поскольку ее армия не достигла поставленных военных целей.

“россия не хочет садиться и о чем-то договариваться. Она хочет оккупировать земли, окружить побережье до границы с Молдовой, изолировать Украину от моря. И она хочет идти на серьезные переговоры, когда получит позицию силы для переговоров”, - сказал он.

Он добавил, что, по его мнению, “нелегко договориться о прекращении огня с тем, кто этого не хочет”. Со своей стороны, отметил Боррель, ЕС и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии. Он сообщил, что новые санкции против россии “уже на столе”.

“Мы подготовили дополнительные санкции, но они будут зависеть от решения лидеров 27”, - пояснил он.

Ранее

Европейские министры иностранных дел и обороны приняли Стратегический Компас ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33