Боррель о ходе войны в Украине: “Все решится в ближайшие 15 дней”

Детали

Боррель ответил, что завершение войны "не будет вопросом 48 часов", и все будет зависеть от украинского сопротивления. Он отметил, что украинцы "изобрели третий способ ведения войны с легкой пехотой, вооруженной современными ракетами”, который позволяет им остановить колонны с российской бронетехникой.

Глава дипломатии ЕС назвал сопротивление украинского народа “чрезвычайным”. В то же время отметил, что россия пока не заинтересована в переговорах, поскольку ее армия не достигла поставленных военных целей.

“россия не хочет садиться и о чем-то договариваться. Она хочет оккупировать земли, окружить побережье до границы с Молдовой, изолировать Украину от моря. И она хочет идти на серьезные переговоры, когда получит позицию силы для переговоров”, - сказал он.

Он добавил, что, по его мнению, “нелегко договориться о прекращении огня с тем, кто этого не хочет”. Со своей стороны, отметил Боррель, ЕС и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь украинской армии. Он сообщил, что новые санкции против россии “уже на столе”.

“Мы подготовили дополнительные санкции, но они будут зависеть от решения лидеров 27”, - пояснил он.

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