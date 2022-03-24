Боррель про хід війни в Україні: “Все вирішиться в найближчі 15 днів”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу (ЄС) з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що наступні 15 днів будуть вирішальними у війні в Україні, яка триває вже місяць. Про це він сказав у інтерв’ю іспанському телеканалу RTVE, пише УНН.
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Боррель відповів, що завершення війни "не буде питанням 48 годин", і все залежатиме від українського опору. Він зауважив, що українці “винайшли третій спосіб ведення війни з легкою піхотою, озброєною сучасними ракетами”, який дозволяє їм зупинити колони з російською бронетехнікою.
Глава дипломатії ЄС назвав опір українського народу “надзвичайним”. Водночас зазначив, що росія поки що не зацікавлена в переговорах, оскільки її армія не досягла поставлених військових цілей.
“росія не хоче сідати й про щось домовлятися. Вона хоче окупувати землі, оточити узбережжя до кордону з Молдовою, ізолювати Україну від моря. І вона хоче йти на серйозні переговори, коли отримає позицію сили для переговорів”, - сказав він.
Він додав, що, на його думку, “нелегко домовитися про припинення вогню з тим, хто цього не хоче”. Зі свого боку, зазначив Боррель, ЄС та його союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії. Він повідомив, що нові санкції проти росії “вже на столі”.
“Ми підготували додаткові санкції, але вони залежатимуть від рішення лідерів 27”, - пояснив він.
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