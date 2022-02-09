Боррель на фоне российской угрозы заявил, что в ЕС не рассматривают сценарий наплыва беженцев из Украины

По его словам, Европа с пониманием относится к просьбам Киева избегать такой нервной риторики.



Цитата:

“Вы рассматриваете худший сценарий... Но украинцы - это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. Мы имеем несколько соседних стран, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений”, - заявил дипломат во время мероприятия в Вашингтоне.

Детали

Боррель отметил, что в кризисной ситуации, если украинцы захотят уехать в Европу - они свободны от виз. Но Евросоюз, бесспорно, не рассматривает это как наиболее вероятный сценарий.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС также не считает возможным вторжение России в Украину. При этом дипломат назвал конфликт вокруг Украины "самым критическим моментом со времени холодной войны". По его мнению, Москва оказывает давление на Киев с целью создать повод "сесть и поговорить" о том, что для нее важно, то есть участвовать в переговорах по безопасности в Европе.

Боррель также придерживается мнения, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией нуждается в присутствии Киева за столом переговоров.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.