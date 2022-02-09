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Боррель на тлі російської загрози заявив, що у ЄС не розглядають сценарій напливу біженців із України

Боррель на тлі російської загрози заявив, що у ЄС не розглядають сценарій напливу біженців із України

Київ • УНН

 • 12992 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Європейський Союз не розглядає сценарій напливу біженців з України - на тлі загрози російського вторгнення. Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступ якого транслювався на мультимедійному порталі ЄС, пише УНН.

З його слів, Європа з розумінням ставиться до прохань Києва уникати такої нервової риторики.

Цитата:

“Ви розглядаєте найгірший сценарій... Але українці – це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо кілька сусідніх країн, які мають безвізовий режим. Тому українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів”, – заявив дипломат під час заходу у Вашингтоні.

Деталі

Боррель зазначив, що у кризовій ситуації, якщо українці забажають виїхати до Європи – вони вільні від віз. Але Євросоюз, безперечно, не розглядає це як найімовірніший сценарій.

Доповнення

Голова дипломатії ЄС також не вважає за можливе вторгнення Росії в Україну. При цьому дипломат назвав конфлікт навколо України "найкритичним моментом з часу холодної війни". На його думку, Москва чинить тиск на Київ з метою створити привід "сісти та поговорити" про те, що для неї важливо, тобто брати участь у переговорах щодо безпеки в Європі.

Боррель також дотримується думки, що будь-яка дискусія щодо України в межах діалогу з безпеки з Росією потребує присутності Києва за столом переговорів.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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