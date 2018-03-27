Борис Джонсон: сегодняшняя высылка дипломатов РФ является крупнейшей в истории

“Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников является крупнейшей коллективной высылкой российских разведчиков, которая когда-либо имела место в истории. Это поможет защитить нашу общую безопасность”, — написал он.

Он также подчеркнул, что Россия не может нарушать международные правила безнаказанно.

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Напомним, более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов. О своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Венгрии, Литве и Латвии.