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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 9273 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 48916 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 105518 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Актуальное
Борис Джонсон: сегодняшняя высылка дипломатов РФ является крупнейшей в истории

Борис Джонсон: сегодняшняя высылка дипломатов РФ является крупнейшей в истории

Киев  •  УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сегодняшняя высылка российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери является одной из крупнейших в истории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Соединённого Королевства.

“Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников является крупнейшей коллективной высылкой российских разведчиков, которая когда-либо имела место в истории. Это поможет защитить нашу общую безопасность”, — написал он.

Он также подчеркнул, что Россия не может нарушать международные правила безнаказанно.

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Напомним, более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов. О своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Венгрии, Литве и Латвии.

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