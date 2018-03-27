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Борис Джонсон: сьогоднішня висилка дипломатів РФ є найбільшою в історії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сьогоднішня висилка російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки є однією з найбільших в історії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт очільника МЗС Сполученного Королівства.

“Сьогоднішня екстраординарна міжнародна реакція наших союзників є найбільшою колективної висилкою російських розвідників, яка коли-небудь мала місце в історії. Це допоможе захистити нашу загальну безпеку”, — написав він.

Він також підкреслив, що Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрія не стане висилати російських дипломатів

Нагадаємо, понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів. Про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили у США, Канаді, Албанії, Норвегії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Чехії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Угорщині, Литві та Латвії.

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