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Борис Джонсон получил поддержку главы Минздрава в борьбе за пост премьера Великобритании

Киев • УНН

 • 10665 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Бывший кандидат на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, поддержал лидера внутрипартийной избирательной кампании, Бориса Джонсона, в борьбе за пост главы тори и правительства. Об этом Хэнкок заявил воскресенье в колонке, написанной для газеты The Times, передает УНН.

Борис Джонсон получил поддержку главы Минздрава в борьбе за пост премьера Великобритании

“Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он — лучший кандидат на то, чтобы объединить консервативную партию. Таким образом, мы сможем осуществить Brexit, а затем объединить страну в поддержке открытой, амбициозной, нацеленной на будущее повестки дня, которая будет реализована с энергией”, — сообщил Хэнкок.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила о том, что покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с поста премьера из-за невозможности вывести страну из состава ЕС. Задачи по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.

По итогам первого тура внутрифракционного голосования, который состоялся 13 июня, экс-глава МИД Борис Джонсон значительно оторвался от других кандидатов в преемники Мэй, получив поддержку 114 из 312 парламентариев, а нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант занял второе место с 43 голосами. Хэнкок получил поддержку 20 депутатов от Консервативной партии. Хотя глава Минздрава и прошел во второй тур вместе с еще шестью кандидатами, на следующий день он снял свою кандидатуру с выборов, пообещав разобраться с тем, как лучше отстоять ценности, которые его “глубоко беспокоят”.

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