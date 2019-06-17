Борис Джонсон получил поддержку главы Минздрава в борьбе за пост премьера Великобритании

“Я поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он — лучший кандидат на то, чтобы объединить консервативную партию. Таким образом, мы сможем осуществить Brexit, а затем объединить страну в поддержке открытой, амбициозной, нацеленной на будущее повестки дня, которая будет реализована с энергией”, — сообщил Хэнкок.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила о том, что покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с поста премьера из-за невозможности вывести страну из состава ЕС. Задачи по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.

По итогам первого тура внутрифракционного голосования, который состоялся 13 июня, экс-глава МИД Борис Джонсон значительно оторвался от других кандидатов в преемники Мэй, получив поддержку 114 из 312 парламентариев, а нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант занял второе место с 43 голосами. Хэнкок получил поддержку 20 депутатов от Консервативной партии. Хотя глава Минздрава и прошел во второй тур вместе с еще шестью кандидатами, на следующий день он снял свою кандидатуру с выборов, пообещав разобраться с тем, как лучше отстоять ценности, которые его “глубоко беспокоят”.