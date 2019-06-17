Борис Джонсон отримав підтримку голови МОЗ в боротьбі за пост прем'єра Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Колишній кандидат на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великої Британії, міністр охорони здоров'я і соціальних справ Метт Хенкок, підтримав лідера внутріпартійної виборчої кампанії, Бориса Джонсона, в боротьбі за пост глави торі і уряду. Про це Хенкок заявив неділю в колонці, написаної для газети The Times, передає УНН.
“Я підтримую Бориса Джонсона, тому що він — найкращий кандидат на те, щоб об’єднати Консервативну партію. Таким чином, ми зможемо здійснити Brexit, а потім об’єднати країну в підтримці відкритого, амбітного, націленого на майбутнє порядку денного, який буде реалізований з енергією”, — повідомив Хенкок.
Нагадаємо, 24 травня Тереза Мей оголосила про те, що покине пост лідера торі, а з обранням нового глави партії піде і з посади прем’єра через неможливість вивести країну зі складу ЄС. Завдання щодо здійснення Brexit буде покладено на плечі нового лідера країни і правлячої Консервативної партії.
За підсумками першого туру внутрішньофракційного голосування, який відбувся 13 червня, екс-глава МЗС Борис Джонсон значно відірвався від інших кандидатів у наступники Мей, отримавши підтримку 114 з 312 парламентаріїв, а нинішній глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант посів друге місце з 43 голосами. Хенкок отримав підтримку 20 депутатів від Консервативної партії. Хоча глава МОЗ і пройшов до другого туру разом з ще шістьма кандидатами, на наступний день він зняв свою кандидатуру з виборів, пообіцявши розібратися з тим, як найкраще відстояти цінності, які його “глибоко турбують”.