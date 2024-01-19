Борьба с наркомафией: Президент Эквадора призывает присоединиться правительства стран Латинской Америки

Президент Эквадора Даниэль призывает страны Латинской Америки объединиться для борьбы с преступностью и торговлей наркотиками. Об этом он сказал в интервью колумбийским СМИ, передает УНН.

Я думаю, что регион, а не только Колумбия, позволил этой проблеме (торговле наркотиками) неконтролируемо расти. Мы должны быть вместе, чтобы бороться с этим. Это региональная и мировая проблема. Потребление этих продуктов (лекарств) происходит в США, в Европе. - выразил убеждение Набоа.

Детали

Президент Эквадора Даниэль Нобоа убежден, что торговля наркотиками - это региональная проблема, и чтобы ее побороть правительства Латинской Америки должны объединиться.

Во время интервью колумбийскому СМИ Нобоа также сказал, что его страна будет стремиться экстрадировать иностранных заключенных из эквадорских тюрем.

Есть старое соглашение об обмене пленными (между странами). В нашем законе сказано, что любой иностранный заключенный, который приговорен к пяти годам и более, может быть возвращен в свою страну. В наших тюрьмах переполнено более 3000 человек. Сегодня, помимо того факта, что мы не можем справиться с таким количеством заключенных, мы как нация тратим больше денег на иностранных заключенных, чем на школьный завтрак для ребенка. - сказал Набоа.

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Власти Аргентины задержали жену и детей эквадорского наркоторговца Хосе Адольфо Масиаса и депортировали их рано в пятницу в Гуаякиль.

Масиас, чей псевдоним "Фито", исчез 7 января из эквадорской тюрьмы, где он отбывал 34-летний срок заключения за различные преступления, включая торговлю наркотиками и убийства.