Боротьба з наркомафією: Президент Еквадору закликає доєднатися уряди країн Латинської Америки

ukenru
29 березня, 17:57 • 103159 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 119955 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119966 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158446 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134495 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130478 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142959 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145390 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387243 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172414 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
76 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 21210 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 19078 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 11613 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 16602 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 16037 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236153 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387243 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442070 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450382 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 119955 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131452 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125606 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99798 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108539 перегляди
Актуальне
Боротьба з наркомафією: Президент Еквадору закликає доєднатися уряди країн Латинської Америки

Боротьба з наркомафією: Президент Еквадору закликає доєднатися уряди країн Латинської Америки

Київ • УНН

 • 40245 перегляди

Президент Еквадору Даніель Нобоа закликає країни Латинської Америки до співпраці у боротьбі з наркоторгівлею, називаючи її регіональною та глобальною проблемою. Він також має намір екстрадувати іноземних ув'язнених, щоб розвантажити переповнені еквадорські в'язниці.

Президент Еквадору Даніель закликає країни Латинської Америки об'єднатися для боротьби зі злочинністю і торгівлею наркотиками. Про це він сказав в інтерв’ю колумбійським ЗМІ, передає УНН.

Я думаю, що регіон, а не тільки Колумбія, дозволив цій проблемі (торгівлі наркотиками) неконтрольовано зростати. Ми повинні бути разом, щоб боротися з цим. Це регіональна та світова проблема. Споживання цих продуктів (ліків) відбувається в США, в Європі.

– висловив переконання Набоа.

Деталі

Президент Еквадору Даніель Нобоа переконаний, що торгівля наркотиками – це регіональна проблема, і аби її побороти уряди Латинської Америки повинні об’єднатися.

Під час інтерв'ю колумбійському ЗМІ Нобоа також сказав, що його країна буде прагнути екстрадувати іноземних ув'язнених з еквадорських в'язниць.

Є стара угода про обмін полоненими (між країнами). У нашому законі сказано, що будь-який іноземний ув'язнений, який засуджений до п'яти років і більше, може бути повернутий до своєї країни. У наших в'язницях переповнено понад 3000 осіб. Сьогодні, окрім того факту, що ми не можемо впоратися з такою кількістю ув’язнених, ми як нація витрачаємо більше грошей на іноземних ув’язнених, ніж на шкільний сніданок для дитини.

 – сказав Набоа.

Боротьба з наркомафією в Еквадорі: Президент Набоа анонсував збільшення податків на безпеку й показав проєкти нових в'язниць13.01.24, 03:30 • 34002 перегляди

Додатково

Влада Аргентини затримала дружину та дітей еквадорського наркоторговця Хосе Адольфо Масіаса та депортувала їх рано в п'ятницю в Гуаякіль.

Масіас, чий псевдонім "Фіто", зник 7 січня з еквадорської в'язниці, де він відбував 34-річний термін ув'язнення за різні злочини, включаючи торгівлю наркотиками та вбивства.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НПНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83