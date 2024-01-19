Боротьба з наркомафією: Президент Еквадору закликає доєднатися уряди країн Латинської Америки

Президент Еквадору Даніель закликає країни Латинської Америки об'єднатися для боротьби зі злочинністю і торгівлею наркотиками. Про це він сказав в інтерв’ю колумбійським ЗМІ, передає УНН.

Я думаю, що регіон, а не тільки Колумбія, дозволив цій проблемі (торгівлі наркотиками) неконтрольовано зростати. Ми повинні бути разом, щоб боротися з цим. Це регіональна та світова проблема. Споживання цих продуктів (ліків) відбувається в США, в Європі. – висловив переконання Набоа.

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Президент Еквадору Даніель Нобоа переконаний, що торгівля наркотиками – це регіональна проблема, і аби її побороти уряди Латинської Америки повинні об’єднатися.

Під час інтерв'ю колумбійському ЗМІ Нобоа також сказав, що його країна буде прагнути екстрадувати іноземних ув'язнених з еквадорських в'язниць.

Є стара угода про обмін полоненими (між країнами). У нашому законі сказано, що будь-який іноземний ув'язнений, який засуджений до п'яти років і більше, може бути повернутий до своєї країни. У наших в'язницях переповнено понад 3000 осіб. Сьогодні, окрім того факту, що ми не можемо впоратися з такою кількістю ув’язнених, ми як нація витрачаємо більше грошей на іноземних ув’язнених, ніж на шкільний сніданок для дитини. – сказав Набоа.

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Влада Аргентини затримала дружину та дітей еквадорського наркоторговця Хосе Адольфо Масіаса та депортувала їх рано в п'ятницю в Гуаякіль.

Масіас, чий псевдонім "Фіто", зник 7 січня з еквадорської в'язниці, де він відбував 34-річний термін ув'язнення за різні злочини, включаючи торгівлю наркотиками та вбивства.