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Болтон станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит Беларусь в последние десятилетия

Болтон станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит Беларусь в последние десятилетия

Киев  •  УНН

 • 11730 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует визит в Белоруссию. Об этом сообщили в администрации Александра Лукашенко. Пока неизвестно, когда именно состоится их встреча, но предполагается, что не позже четверга, 29 августа, пишет УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Болтон станет самым высокопоставленным американским чиновником, который посетит Беларусь за последние десятилетия. Лидеры этой страны долгое время находятся под американскими санкциями, но после аннексии Крыма отношения с Западом начали постепенно налаживаться — особенно на фоне слухов о том, что присоединить Беларусь хочет Россия.

В первые годы правления Александра Лукашенко, который пришел к власти в 1994 году, его отношения с США немногим отличались от тех, что были у других постсоветских лидеров. Уже в 1995 году Лукашенко совершил визит в США — несмотря на то, что он довольно быстро начал наступление на демократическую оппозицию (как, впрочем, и многие другие президенты стран бывшего СССР). Правда, на следующий год американские власти не признали результаты белорусского референдума, резко расширившего президентские полномочия.

Настоящее обострение двусторонних отношений пришлось на период пребывания у власти Джорджа Буша-младшего — последнего президента-республиканца до Трампа. Власти США обвиняли Лукашенко в преследовании оппозиции, правозащитников и независимых журналистов, а также в отмывании денег иракского диктатора Саддама Хусейна. В 2004 году Конгресс США единогласно принял “Акт о демократии в Белоруссии”, в котором содержались требования отпустить политических заключенных, раскрыть информацию о судьбе пропавших противников режима и провести свободные выборы. До выполнения этих условий замораживалась фактически любая финансовая помощь Белоруссии. Лукашенко назвал этот закон “глупым давлением” и заявил, что власти США сами предоставляют ему доказательства сговора его врагов.

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Некоторое потепление отношений началось при Бараке Обаме — важным сигналом для этого стало согласие белорусских властей отказаться от остатков высокообогащенного урана, которое тогдашний министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов выразил на встрече с госсекретарем Хиллари Клинтон. В то время Минск посетила делегация Конгресса США. Однако начавшееся потепление резко оборвалось после того, как белорусские силовики жестко подавили выступления оппозиции в 2010 году. Американские санкции были усилены, а отношения фактически заморожены.

Ситуация вновь начала меняться после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, а Александр Лукашенко взял на себя роль принимающей стороны во время переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе. Хотя американские власти продолжали критиковать белорусского президента за нарушения прав человека, контакты между двумя странами стали более тесными. В октябре 2018 года Белоруссию посетил помощник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл и до Болтона он был самым высокопоставленным американским чиновником, приехавшим в эту страну более чем за десятилетие.

Журнал Foreign Policy, который одним из первых сообщил о готовящемся визите Болтона в Минск, не сомневается, что он вызовет большое раздражение в Москве, которая рассматривает Беларусь исключительно как сферу своего влияния. Это может быть воспринято как сигнал — США поддерживают Лукашенко в его стремлении сохранить независимость своей страны. Дополнительный контекст визиту создает то, что Болтон посетит Беларусь после поездки в Украину, лишний раз продемонстрировав, что постсоветское пространство остается в сфере интересов США и при администрации Трампа.

Напоминаем, Болтон в Киеве обсудил “защита промышленности Украины от действий Китая”.

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