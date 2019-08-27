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Болтон стане найбільш високопоставленим чиновником США, який відвідає Білорусь за останні десятиліття

Болтон стане найбільш високопоставленим чиновником США, який відвідає Білорусь за останні десятиліття

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон планує візит до Білорусі. Про це повідомили в адміністрації Олександра Лукашенка. Поки невідомо, коли саме відбудеться їх зустріч, але передбачається, що не пізніше четверга, 29 серпня, пише УНН з посиланням на видання The New York Times.

Болтон стане найбільш високопоставленим американським чиновником, який відвідає Білорусь за останні десятиліття. Лідери цієї країни довгий час знаходяться під американськими санкціями, але після анексії Криму відносини з Заходом почали поступово налагоджуватися — особливо на тлі чуток про те, що приєднати Білорусь хоче Росія.

У перші роки правління Олександра Лукашенка, який прийшов до влади в 1994 році, його відносини з США трохи відрізнялися від тих, що були у інших пострадянських лідерів. Уже в 1995 році Лукашенко здійснив візит до США — незважаючи на те, що він досить швидко почав наступ на демократичну опозицію (як, втім, і багато інших президентів країн колишнього СРСР). Правда, на наступний рік американська влада не визнала результати білоруського референдуму, який різко розширив президентські повноваження.

Справжнє загострення двосторонніх відносин припало на період перебування при владі Джорджа Буша-молодшого — останнього президента-республіканця до Трампа. Влада США звинувачувала Лукашенко в переслідуванні опозиції, правозахисників і незалежних журналістів, а також у відмиванні грошей іракського диктатора Саддама Хусейна. У 2004 році Конгрес США одноголосно прийняв “Акт про демократію в Білорусі”, в якому містилися вимоги відпустити політичних в’язнів, розкрити інформацію про долю зниклих противників режиму і провести вільні вибори. До виконання цих умов заморожувалася фактично будь-яка фінансова допомога Білорусі. Лукашенко назвав цей закон “дурним тиском” і заявив, що влада США сама надає йому докази змови його ворогів.

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Деяке потепління відносин почалося за Барака Обами — важливим сигналом для цього стала згода білоруської влади відмовитися від залишків високозбагаченого урану, яку тодішній міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов висловив на зустрічі з держсекретарем Хілларі Клінтон. У той час Мінськ відвідала делегація Конгресу США. Однак потепління, що розпочалося, різко обірвалося після того, як білоруські силовики жорстко придушили виступи опозиції в 2010 році. Американські санкції були посилені, а відносини фактично заморожені.

Ситуація знову почала змінюватися після того, як Росія в 2014 році анексувала Крим, а Олександр Лукашенко взяв на себе роль приймаючої сторони під час переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі. Хоча американська влада й надалі критикувала білоруського президента за порушення прав людини, контакти між двома країнами стали тіснішими. У жовтні 2018 року Білорусь відвідав помічник глави Держдепартаменту США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл і до Болтона він був найбільш високопоставленим американським чиновником, який приїхав в цю країну більш ніж за десятиліття.

Журнал Foreign Policy, який одним з перших повідомив про підготовку візиту Болтона в Мінськ, не сумнівається, що він викличе велике роздратування в Москві, яка розглядає Білорусь виключно як сферу свого впливу. Це може бути сприйнято як сигнал — США підтримують Лукашенка в його прагненні зберегти незалежність своєї країни. Додатковий контекст візиту створює те, що Болтон відвідає Білорусь після поїздки в Україну, зайвий раз продемонструвавши, що пострадянський простір залишається в сфері інтересів США і за адміністрації Трампа.

Нагадуємо, Болтон у Києві обговорив “захист промисловості України від дій Китаю”.

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