Большую часть рф запустила по прифронтовым территориям: Игнат о ночной атаке "шахедами"

российские оккупанты ночью применили против Украины 35 "шахедов" из которых было сбито только 15, ведь большую часть было направлено по прифронтовым территориям.

Об этом сообщил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне, передает корреспондент УНН.

15 из 35 (было сбито БПЛА - ред). Может это для кого-то странно, потому что привыкли видеть иногда 100% сбития. Людям надо объяснять, что есть понимание, как враг применяет технику, это не какое-то изменение тактики и тому подобное. Враг наносит удары разным количеством БПЛА на разных направлениях с разных направлений - сказал Игнат.

Он отметил, что в ночь на 30 января враг атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск, Чауда.

Таким образом враг применил 35 БПЛА и часть из них, даже большую направил по прифронтовым территориям. Имеется в виду близко к линии боевого соприкосновения государственной границы. Таким образом противник пытался поразить объекты близко от своей границы или оккупированной территории. Это объекты разные, и военные, и гражданские, и объекты топливно-энергетического сектора - рассказал Игнат.

По его словам, сбивать дроны в прифронтовой зоне значительно труднее. Игнат отметил, что это не впервые, когда атакуется прифронтовая зона или зона близко к границе с государством агрессором.

Кроме того, он сообщил, что в целом большинство ударных дронов сбивают мобильные огневые группы, что позволяет экономить зенитные управляемые ракеты и другие средства.

Дополнение

Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.