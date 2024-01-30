Більшу частину рф запустила по прифронтових територіях: Ігнат про нічну атаку "шахедами"
Київ • УНН
росія вночі запустила проти України 35 безпілотників "Шахід", націлених на прифронтові райони поблизу кордону та окуповані території. Українські війська збили 15 безпілотників, більшість з яких були спрямовані на прифронтові зони, які важко обороняти, а не вглиб України.
російські окупанти вночі застосували проти України 35 "шахедів" з яких було збито лише 15, адже більшу частину було спрямовано по прифронтових територіях.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні, передає кореспондент УНН.
15 з 35 (було збито БПЛА – ред). Може це для когось дивно, тому що звикли бачити інколи 100% збиття. Людям треба пояснювати, що є розуміння як ворог застосовує техніку, це не є якась зміна тактики тощо. Ворог завдає ударів різною кількістю БПЛА на різних напрямках з різних напрямків
Він зазначив, що у ніч на 30 січня ворог атакував з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Чауда.
Таким чином ворог застосував 35 БПЛА і частину з них, навіть більшу спрямував по прифронтових територіях. Мається на увазі близько до лінії бойового зіткнення державного кордону. Таким чином противник намагався вразити об’єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це об’єкти різні, і військові, і цивільні, і об’єкти паливно-енергетичного сектору
За його словами, збивати дрони у прифронтовій зоні значно важче. Ігнат зауважив, що це не вперше, коли атакується прифронтова зона чи зона близько до кордону з державою агресором.
Окрім того, він повідомив, що загалом більшість ударних дронів збивають мобільні вогневі групи, що дозволяє заощаджувати зенітні керовані ракети та інші засоби.
Доповнення
Сили оборони у небі над Україною вночі знищили 15 з 35 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.