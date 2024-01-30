Більшу частину рф запустила по прифронтових територіях: Ігнат про нічну атаку "шахедами"

російські окупанти вночі застосували проти України 35 "шахедів" з яких було збито лише 15, адже більшу частину було спрямовано по прифронтових територіях.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні, передає кореспондент УНН.

15 з 35 (було збито БПЛА – ред). Може це для когось дивно, тому що звикли бачити інколи 100% збиття. Людям треба пояснювати, що є розуміння як ворог застосовує техніку, це не є якась зміна тактики тощо. Ворог завдає ударів різною кількістю БПЛА на різних напрямках з різних напрямків

Він зазначив, що у ніч на 30 січня ворог атакував з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Чауда.

Таким чином ворог застосував 35 БПЛА і частину з них, навіть більшу спрямував по прифронтових територіях. Мається на увазі близько до лінії бойового зіткнення державного кордону. Таким чином противник намагався вразити об’єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це об’єкти різні, і військові, і цивільні, і об’єкти паливно-енергетичного сектору