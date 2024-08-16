Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй - Клименко

72% освобожденных из плена украинских военнослужащих продолжают службу в рядах Сил обороны. Для их социализации открываются центры реабилитации. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

Во время совместного брифинга с представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР, СВР и омбудсменом Клименко сообщил, что по заданию президента была проведена совместная межведомственная работа для того, чтобы создать понятный для граждан механизм процесса обмена военнопленными.

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

По его словам, процесс будет происходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Также глава МВД рассказал о реабилитации и социализации освобожденных из плена военнослужащих.

72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь - медицинская и психологическая реабилитация должна работать на них, - заявил Игорь Клименко.

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк