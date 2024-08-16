Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй - Клименко
Киев • УНН
Большинство освобожденных из плена защитников Украины продолжают службу в Силах обороны. Для их социализации открываются центры реабилитации, а в каждой воинской части будут работать социальные работники.
72% освобожденных из плена украинских военнослужащих продолжают службу в рядах Сил обороны. Для их социализации открываются центры реабилитации. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
Во время совместного брифинга с представителями Министерства обороны, СБУ, ГУР, СВР и омбудсменом Клименко сообщил, что по заданию президента была проведена совместная межведомственная работа для того, чтобы создать понятный для граждан механизм процесса обмена военнопленными.
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По его словам, процесс будет происходить также через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Также глава МВД рассказал о реабилитации и социализации освобожденных из плена военнослужащих.
72% наших Героев снова возвращаются в строй, мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались. Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь - медицинская и психологическая реабилитация должна работать на них,
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