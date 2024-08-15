В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о стратегии по возвращению украинцев из российского плена, отметив, что в первую очередь будут возвращать тяжело раненых, женщин, тех, кто находится в плену уже долгое время и воинов из "Азовстали". Об этом он заявил на совместном брифинге с руководителями Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает УНН.

"Мы будем стараться придерживаться следующих принципов: первое - возвращать в первую очередь всех тяжелораненых и тяжелобольных. Второе - всех женщин, третье - всех, кто находится в плену уже долгое время. Чем дольше он находится в плену, к сожалению, тем больше мы будем заниматься тем, что будем максимально усилий прикладывать на возвращение такого человека. Четвертое - особую роль для нас занимает трагический эпизод - это события на "Азовстали". Поэтому вопросу возвращения тех, кто был на "Азовстали" мы уделяем особое внимание. Так же мы будем прилагать максимум усилий для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену, как с начала полномасштабного вторжения, так и тех, кто уже около 10 лет там находится. Не будем забывать о крымских татарах и других группах, на которые мы так же обращаем внимание. Такие решения будут приняты сегодня. Они будут претворены в жизнь", - сказал Буданов.

Напомним

На Ставке Верховного Главнокомандующего представлена стратегия возвращения украинцев из российского плена. Президент поручил ведомствам провести брифинг и привлечь общественные организации к этой работе.