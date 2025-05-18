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Больше всего атак на Покровском направлении: 25 попыток прорвать оборону ВСУ

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В течение суток на фронте произошло 70 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где россияне 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Больше всего атак на Покровском направлении: 25 попыток прорвать оборону ВСУ

Общее количество боевых столкновений на фронте составляет 70. На Покровском направлении российские оккупанты предприняли 25 попыток потеснить украинских воинов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Заречье, Клюсы Черниговской области; Белая Береза, Поповка, Степок Сумской области 

- говорится в сводке.

Сегодня враг один раз атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска, кроме того нанес авиаудар в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Торское и в направлении Карповки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск, продолжается один бой.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек. Все пять атак подразделения Силы обороны отбили.

На Торецком направлении враг атаковал в районах Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Одна атака продолжается, три штурмовых действия захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Попового Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки, еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам подверглись Попов Яр и Покровск.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск, еще шесть боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Равнополя. Авиационному удару подверглась Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Под авиаударом оказалась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по Одрадокаменке, кроме этого вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отбита.

На Курском направлении украинские воины за сегодня отбили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла 10 ударов, сбросив при этом 22 КАБ. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В войне против Украины РФ потеряла еще 1130 военных – Генштаб18.05.25, 07:53 • 4176 просмотров

Антонина Туманова

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