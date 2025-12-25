Больница под землей: в Херсоне создали безопасное убежище для пациентов и медиков
Киев • УНН
В Херсонской области обустроили подземную больницу-убежище с более чем двадцатью койко-местами, включая палаты интенсивной терапии. Это позволит оказывать помощь в безопасных условиях, несмотря на обстрелы.
В Херсонской области обустроили "подземную больницу-укрытие". Теперь работники медучреждения смогут оказывать помощь в безопасных условиях. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В "подземной больнице" развернули более двадцати койко-мест, в том числе палаты интенсивной терапии, для тяжелобольных и паллиативных пациентов.
Также обустроены манипуляционная, ординаторская, склад медикаментов, помещения для хранения и сортировки медицинских отходов, санитарные комнаты и зоны для персонала.
Это критически важно. Только за девять месяцев этого года медучреждение посетили более шести тысяч раз. Отныне и медики, и пациенты будут находиться в безопасности даже несмотря на постоянные российские обстрелы. С обустройством укрытия помогла Херсонская областная организация Общества Красного Креста Украины. Искренне благодарю за поддержку медицинской сферы региона
Напомним
Министр внутренних дел Клименко сообщил, что 62 тысячи защитных сооружений в Украине могут вместить лишь половину населения. Запущена Коалиция укрытий гражданской защиты для развития и модернизации защитных сооружений.