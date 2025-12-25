$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 7638 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 10808 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 13628 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 11727 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11634 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11374 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43255 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61468 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31560 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49718 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Больница под землей: в Херсоне создали безопасное убежище для пациентов и медиков

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В Херсонской области обустроили подземную больницу-убежище с более чем двадцатью койко-местами, включая палаты интенсивной терапии. Это позволит оказывать помощь в безопасных условиях, несмотря на обстрелы.

Больница под землей: в Херсоне создали безопасное убежище для пациентов и медиков
Фото: Херсонская ОВА

В Херсонской области обустроили "подземную больницу-укрытие". Теперь работники медучреждения смогут оказывать помощь в безопасных условиях. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В "подземной больнице" развернули более двадцати койко-мест, в том числе палаты интенсивной терапии, для тяжелобольных и паллиативных пациентов.

Также обустроены манипуляционная, ординаторская, склад медикаментов, помещения для хранения и сортировки медицинских отходов, санитарные комнаты и зоны для персонала.

Это критически важно. Только за девять месяцев этого года медучреждение посетили более шести тысяч раз. Отныне и медики, и пациенты будут находиться в безопасности даже несмотря на постоянные российские обстрелы. С обустройством укрытия помогла Херсонская областная организация Общества Красного Креста Украины. Искренне благодарю за поддержку медицинской сферы региона

- подчеркнул Прокудин.

Напомним

Министр внутренних дел Клименко сообщил, что 62 тысячи защитных сооружений в Украине могут вместить лишь половину населения. Запущена Коалиция укрытий гражданской защиты для развития и модернизации защитных сооружений.

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
благотворительность
Херсонская область
Игорь Клименко
Украина