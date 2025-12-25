Больница под землей: в Херсоне создали безопасное убежище для пациентов и медиков

В Херсонской области обустроили "подземную больницу-укрытие". Теперь работники медучреждения смогут оказывать помощь в безопасных условиях. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

В "подземной больнице" развернули более двадцати койко-мест, в том числе палаты интенсивной терапии, для тяжелобольных и паллиативных пациентов.

Также обустроены манипуляционная, ординаторская, склад медикаментов, помещения для хранения и сортировки медицинских отходов, санитарные комнаты и зоны для персонала.

Это критически важно. Только за девять месяцев этого года медучреждение посетили более шести тысяч раз. Отныне и медики, и пациенты будут находиться в безопасности даже несмотря на постоянные российские обстрелы. С обустройством укрытия помогла Херсонская областная организация Общества Красного Креста Украины. Искренне благодарю за поддержку медицинской сферы региона