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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Болгария заблокирует вступление Северной Македонии в ЕС: не признает македонскую национальность и язык

Болгария заблокирует вступление Северной Македонии в ЕС: не признает македонскую национальность и язык

Киев  •  УНН

 • 25440 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Болгария угрожает сорвать переговоры о пути к вступлению в Европейский союз соседней Северной Македонии, требуя, чтобы эта страна официально признала, что ее национальности и языка не существует. Как заявило Министерство иностранных дел Болгарии, оно сообщило Европейской комиссии, что София заблокирует так называемые переговорные рамки для Северной Македонии, которые должны стать основой для официального начала переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.

Болгария добивается, чтобы Северная Македония признала, что ее история, национальная идентичность и язык на самом деле болгарские. Это, в частности, прекратило бы разговоры о наличии в Болгарии отдельной македонской меньшинства.

В столице Северной Македонии, Скопье настаивают, что народ страны не является частью болгарского и македонский язык — отдельная южнославянская речь, хотя и близко родственная с болгарской, — а не региональный диалект болгарского, как утверждает София.

Между тем МИД Болгарии требует, чтобы требования Софии были официально внесены как элемент переговорных рамок, чтобы таким образом их выполнение стало для Скопье предпосылкой дальнейших переговоров.

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Болгария отвергла решение Совета ЕС обнародовать отдельную декларацию по ее требованиям за пределами переговорных рамок, мол, такая декларация не является юридически обязательной к исполнению документом и не дает Софии гарантии выполнения ее прихоти.

В последние два недели чиновники двух стран провели ряд переговоров в попытке преодолеть разногласия накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС, который должен состояться позже в этом месяце. Сначала эту встречу планировали на 10 ноября, пока она отложена на неделю.

Спор с Болгарией стал еще одним испытанием для Скопье, где в 2018 году уже были вынуждены отказаться от названия страны (которая сначала называлась Македония, без определения “Северная”), а перед тем и отказаться от своего национального флага, — в угоду Греции, которая от самой независимости Скопье блокировала переговоры о сближении своего северного соседа с ЕС и о его вступлении в НАТО. Афины утверждали, что название “Македония” сама по себе представляет территориальную претензию в Грецию, где Македонией называется традиционный регион на севере страны — мол, только этот регион имеет право на это название. Благодаря этим уступкам Скопье руководители стран ЕС в марте этого года формально одобрили будущий начало переговоров о вступлении в Евросоюз Северной Македонии, а также Албании; также в марте Северная Македония вступила в НАТО.

Напомним, в конце августа в Северной Македонии сформировали новое правительство во главе с социал-демократами.

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