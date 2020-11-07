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Болгарія заблокує вступ Північної Македонії до ЄС: не визнає існування македонської національності та мови

Болгарія заблокує вступ Північної Македонії до ЄС: не визнає існування македонської національності та мови

Київ • УНН

 • 25454 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Болгарія погрожує зірвати переговори про шлях до вступу до Європейського союзу сусідньої Північної Македонії, вимагаючи, щоб ця країна офіційно визнала, що її національності і мови не існує. Як заявило Міністерство закордонних справ Болгарії, воно повідомило Європейську комісію, що Софія заблокує так звані переговорні рамки для Північної Македонії, які мають стати основою для офіційного початку переговорів про вступ цієї країни до Євросоюзу. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.

Болгарія домагається, щоб Північна Македонія визнала, що її історія, національна ідентичність і мова насправді болгарські. Це, зокрема, припинило б розмови про наявність у Болгарії окремої македонської меншини.

У столиці Північної Македонії, Скоп’є наполягають, що народ країни не є частиною болгарського і що македонська мова — окрема південнослов’янська мова, хоч і близько споріднена з болгарською, — а не регіональний діалект болгарської, як твердить Софія.

Тим часом МЗС Болгарії вимагає, щоб вимоги Софії були офіційно внесені як елемент переговорних рамок, щоб таким чином їхнє виконання стало для Скоп’є передумовою подальших переговорів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС: Україна заручилась підтримкою Північної Македонії на шляху до інтеграції в НАТО

Болгарія відкинула рішення Ради ЄС оприлюднити окрему декларацію щодо її вимог поза межами переговорних рамок, бо, мовляв, така декларація не є юридично обов’язковим до виконання документом і не дає Софії гарантії виконання її забаганки.

Останніми двома тижнями посадовці двох країн провели низку переговорів у намаганні подолати розбіжності напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що має відбутися пізніше цього місяця. Спершу цю зустріч планували на 10 листопада, наразі вона відкладена на тиждень.

Суперечка з Болгарією стала  ще одним випробуванням для Скоп’є, де 2018 року вже були змушені відмовитися від назви країни (яка спершу називалася Македонія, без означення “Північна”), а перед тим і відмовитися від свого національного прапора, — на догоду Греції, яка від самої незалежності Скоп’є блокувала переговори про зближення свого північного сусіди з ЄС і про його вступ до НАТО. Афіни твердили, ніби назва “Македонія” сама по собі становить територіальну претензію до Греції, де Македонією називається традиційний регіон на півночі країни, — мовляв, тільки цей регіон має право на цю назву. Завдяки цим поступкам Скоп’є керівники країн ЄС у березні цього року формально схвалили майбутній початок переговорів про вступ до Євросоюзу Північної Македонії, а також Албанії; також у березні Північна Македонія вступила до НАТО.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Північній Македонії сформували новий уряд на чолі з соціал-демократами.

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