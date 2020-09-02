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МЗС: Україна заручилась підтримкою Північної Македонії на шляху до інтеграції в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Буяром Османі. Співрозмовник запевнив у підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

МЗС: Україна заручилась підтримкою Північної Македонії на шляху до інтеграції в НАТО

"Дмитро Кулеба висловив сподівання на підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Північної Македонії як члена НАТО та країни-кандидата на вступ до ЄС. Буяр Османі запевнив у такій підтримці та готовності до обміну успішним досвідом інтеграції до Північноатлантичного альянсу", - повідомили у міністерстві.

За даними пресслужби, сторони також приділили увагу розвитку торгівлі та інвестицій між двома країнами.

Дмитро Кулеба також запросив Буяра Османі здійснити візит до України. Глава МЗС Північної Македонії прийняв запрошення. У свою чергу, він запросив главу МЗС України здійснити візит до своєї країни.

Співрозмовники також обговорили питання приєднання Північної Македонії до санкційної політики ЄС щодо Російської Федерації.

Османі наголосив, що Північна Македонія надалі поділяє позицію ЄС і підтримує Україну в її зусиллях із захисту та відновлення територіальної цілісності та суверенітету у межах міжнародно визнаних кордонів.

Сторони домовилися активізувати політичний діалог і посилити двосторонні відносини між Україною та Північною Македонією, а також якнайшвидше відновити роботу Спільного комітету з імплементації Угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляв УНН, за даними МЗС, Україна і КНР розвиватимуть політичний діалог та нарощуватимуть обсяги практичної співпраці.

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