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Україна та Китай нарощуватимуть обсяги практичної співпраці

Київ • УНН

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КИЇВ 1 вересня. УНН. Україна і Китай розвиватимуть політичний діалог та нарощуватимуть обсяги практичної співпраці. Про це домовились під час відеоконференції 1 вересня 2020 року перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та перший заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Україна та Китай нарощуватимуть обсяги практичної співпраці

“Серед інших тем, які були у центрі уваги — подальша взаємодія на полях міжнародних організацій, шляхи інтенсифікації торговельно-економічної співпраці, спільна участь в реалізації проєктів у рамках глобальної китайської ініціативи „Один пояс, один шлях“. Сторони запевнили одна одну в незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги до суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, зафіксованих в укладених з часу встановлення дипломатичних відносин політичних документах”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що китайський дипломат запросив свою українську колегу відвідати Пекін. У свою чергу Еміне Джапарова підтвердила запрошення Ле Юйчену відвідати Київ для проведення чергового раунду політичних консультацій.

Нагадаємо, у найближчі два місяці будуть відбуватися онлайн-зустрічі з регіональними експорто-орієнтованими підприємствами по Україні для розширення можливостей для українського бізнесу за кордоном.

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