Україна та Китай нарощуватимуть обсяги практичної співпраці

“Серед інших тем, які були у центрі уваги — подальша взаємодія на полях міжнародних організацій, шляхи інтенсифікації торговельно-економічної співпраці, спільна участь в реалізації проєктів у рамках глобальної китайської ініціативи „Один пояс, один шлях“. Сторони запевнили одна одну в незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги до суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, зафіксованих в укладених з часу встановлення дипломатичних відносин політичних документах”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що китайський дипломат запросив свою українську колегу відвідати Пекін. У свою чергу Еміне Джапарова підтвердила запрошення Ле Юйчену відвідати Київ для проведення чергового раунду політичних консультацій.

Нагадаємо, у найближчі два місяці будуть відбуватися онлайн-зустрічі з регіональними експорто-орієнтованими підприємствами по Україні для розширення можливостей для українського бізнесу за кордоном.