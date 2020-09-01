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Украина и Китай будут наращивать объемы практического сотрудничества

Киев • УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ 1 сентября. УНН. Украина и Китай будут развивать политический диалог и наращивать объемы практического сотрудничества. Об этом договорились во время видеоконференции 1 сентября 2020 года первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Украина и Китай будут наращивать объемы практического сотрудничества

"Среди других тем, которые были в центре внимания - дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь". Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайский дипломат пригласил свою украинскую коллегу посетить Пекин. В свою очередь Эмине Джапаров подтвердила приглашение Ле Юйчэн посетить Киев для проведения очередного раунда политических консультаций.

Напомним, в ближайшие два месяца будут происходить онлайн-встречи с региональными экспортно-ориентированными предприятиями по Украине для расширения возможностей для украинского бизнеса за рубежом.

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