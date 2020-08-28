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У МЗС розповіли про плани у співпраці з експорто-орієнтованим бізнесом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У найближчі два місяці будуть відбуватися онлайн-зустрічі з регіональними експорто-орієнтованими підприємствами по Україні для розширення можливостей для українського бізнесу за кордоном. Про це наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

У МЗС розповіли про плани у співпраці з експорто-орієнтованим бізнесом

“Сьогодні я запропонував обласним ОДА новий формат комунікації експорто-орієнтованих підприємств областей та МЗС. Ми в найближчі 2 місяці організуємо серію онлайн-зустрічей з регіональним бізнесом для того, щоб почути їх побажання і налагодити прямий діалог між дипломатичними установами України”, — сказав Кулеба.

За його словами, це розширить можливості для українського бізнесу за кордоном.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам бізнесу про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ уряду, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні. 

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