У МЗС розповіли про плани у співпраці з експорто-орієнтованим бізнесом

“Сьогодні я запропонував обласним ОДА новий формат комунікації експорто-орієнтованих підприємств областей та МЗС. Ми в найближчі 2 місяці організуємо серію онлайн-зустрічей з регіональним бізнесом для того, щоб почути їх побажання і налагодити прямий діалог між дипломатичними установами України”, — сказав Кулеба.

За його словами, це розширить можливості для українського бізнесу за кордоном.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам бізнесу про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ уряду, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні.