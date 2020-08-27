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Шмигаль назвав п'ять євроінтеграційних кроків уряду

Київ • УНН

 • 13095 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів представникам бізнесу про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ уряду, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль назвав п'ять євроінтеграційних кроків уряду

“Прем’єр-міністр України 27 серпня провів онлайн-зустріч із представниками Європейської бізнес-асоціації. Денис Шмигаль розповів про державні програми підтримки бізнесу, які вже діють та над якими наразі працює уряд. Зокрема, він закликав членів ЄБА долучитися до розроблення Національної економічної стратегії 2030. Під час спілкування Прем’єр-міністр також розповів про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ уряду, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні”, - йдеться у повідомленні.

За його словами, вони зараз активно обговорюють з нашими європейськими партнерами питання “промислового безвізу” України з Європейським Союзом.

“Це має значно спростити доступ українських товарів на ринок ЄС. Також ведемо переговори щодо підписання угоди про спільний авіаційний простір. На нашу думку, ця угода може стати вагомим рушієм для відновлення авіаційного сектору, який суттєво постраждав від коронакризи в усьому світі”, — сказав Денис Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маас та Шмигаль обговорили енергетику, поглиблення торгівлі та спільний авіапростір

За словами очільника уряду, третім кроком має стати приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E, яка б дала змогу створити повноцінну конкуренцію на ринку електроенергії, посприяти справедливій ціні та підвищити безпеку самих мереж.

“Важливим блоком у контексті євроінтеграції України також є реформа митниці. Ми чітко розуміємо, що митниця може бути реформована не через окремі персоналії, а лише через створення там європейських правил. Зокрема, це євроінтеграційні проекти з об’єднання баз митної вартості з ЄС, створення ризикоорієнтованих систем та “зелених коридорів” на митниці для чесного бізнесу”, — додав Денис Шмигаль.

П’ятим кроком Прем’єр-міністр назвав імплементацію ініціативи щодо внутрішнього водного транспорту в Україні у систему європейського водного транспорту.

“Це так само сприяло б значному розвитку логістики та підсилення нашого експорту”, — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в уряді розповіли, які євроінтеграційні законопроекти розглядатимуть у ВР.

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