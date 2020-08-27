Шмыгаль назвал пять евроинтеграционных шагов правительства

"Премьер-министр Украины 27 августа провел онлайн-встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации. Денис Шмыгаль рассказал о государственных программах поддержки бизнеса, которые уже действуют и над которыми сейчас работает правительство. В частности, он призвал членов ЕБА приобщиться к разработке Национальной экономической стратегии 2030. Во время общения Премьер-министр также рассказал о 5 крупных евроинтеграционных шагах и реформах правительства, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине", - говорится в сообщении.

По его словам, они сейчас активно обсуждают с нашими европейскими партнерами вопрос "промышленного безвиза" Украины с Европейским Союзом.

"Это должно значительно упростить доступ украинских товаров на рынок ЕС. Также ведем переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. По нашему мнению, эта сделка может стать весомым двигателем для восстановления авиационного сектора, который существенно пострадал от коронакризиса во всем мире", - сказал Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, третьим шагом должно стать присоединение Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E, которая позволила бы создать полноценную конкуренцию на рынке электроэнергии, помогла справедливой цене и повысила безопасность самих сетей.

"Важным блоком в контексте евроинтеграции Украины является также реформа таможни. Мы четко понимаем, что таможня может быть реформирована не через отдельные персоналии, а только через создание там европейских правил. В частности, это евроинтеграционные проекты по объединению баз таможенной стоимости с ЕС, создание рискоориентированных систем и "зеленых коридоров" на таможне для честного бизнеса", - добавил Денис Шмыгаль.

Пятым шагом Премьер-министр назвал имплементацию инициативы по внутреннему водному транспорту в Украине в систему европейского водного транспорта.

"Это так же способствовало бы значительному развитию логистики и усилению нашего экспорта", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, в правительстве рассказали, какие евроинтеграционные законопроекты будут рассматривать в ВР.