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Зустріч Мааса та Шмигаля: обговорювали енергетику, поглиблення торгівлі та спільний авіапростір

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із очільником МЗС Німеччини Гайко Маасом, під час якої сторони обговорили співробітництво у сфері енергетики, поглиблення вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також угоду про спільний авіапростір. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

Зустріч Мааса та Шмигаля: обговорювали енергетику, поглиблення торгівлі та спільний авіапростір

“У понеділок, 24 серпня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з федеральним міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом. Очільник уряду подякував Німеччині та ЄС за підтримку в проведенні реформ та підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС залишається одним з основних інструментів впровадження системних змін в Україні”, - йдеться у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, наразі за дорученням Президента уряд готує концепцію оновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин із ЄС.

“Уряд має на меті врахувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості зони вільної торгівлі з ЄС”, - зазначив Денис Шмигаль та додав, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час засідання Ради асоціації в грудні цього року.

Вказано, що Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд планує до кінця місяця підписати з федеральним міністерством економіки та енергетики Німеччини Спільну заяву про започаткування співробітництва у сфері енергетики.

“Переконаний, що з її підписанням ми зможемо поглибити співробітництво з Німеччиною у сфері енергетики. Очікуємо в рамках такого партнерства також на підтримку Німеччини в питанні трансформації вугільних регіонів України”, - зазначив очільниу уряду.

Також повідомляється, що Денис Шмигаль розповів Гайко Маасу, що уряд України вже розпочав підготовку річної національної програми на 2021 рік, де особлива увага буде приділена переведенню сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО.

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“Під час зустрічі Прем’єр-міністр висловив очікування, що найближчим часом вдасться завершити процес укладення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС”, - вказано у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, вони розуміють всі труднощі, але готові докласти максимальних зусиль для підписання цього документу, бо це стало б конкретним інструментом сприяння відновленню авіаційного сектору, який серйозно постраждав від пандемії, як в Україні, так і в ЄС.

Також повідомляється, що сторони порушили питання проведення четвертого Українсько-німецького економічного форуму в Берліні у 2021 році.

На своїй сторінці у Twitter Денис Шмигаль зазначив, що IV Українсько-німецький бізнес-форум ще більше поглибить торговельні відносини між країнами, а також додав, що вони сподіваються на погодження урядом Німеччини української пропозиції щодо скерування коштів Незв’язаного фінансового кредиту в обсязі 150 млн євро на підтримку малого бізнесу в Україні.

“Очільник уряду подякував Німеччині за особистий внесок у справу відновлення територіальної цілісності та суверенітету України та за тверду підтримку санкцій проти Російської Федерації. Зі свого боку Гайко Маас наголосив, що ФРН буде й надалі підтримувати Україну в рамках Нормандського формату, а також продовжить допомагати із впровадженням європейських реформ в Україні. Крім того, федеральний міністр закордонних справ ФРН відзначив, що Німеччина готова надати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Раді ЄС, що триватиме до кінця 2020 року”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Маас обговорили "нормандську" зустріч та безпекову ситуацію на Донбасі.

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