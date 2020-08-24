Україна запросила Німеччину долучитись до міжнародної платформи щодо Криму

“Окрему увагу ми приділили питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному. Ми тримаємо дуже високо. Я проінформував Гайко про те, що Міністерство закордонних справ розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації і затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу позицію і свій формат участі у цій платформі”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, Україна очікує, що Польща доєднається та стане одним з лідерів у процесі започаткування міжнародної платформи з деокупації Криму.



