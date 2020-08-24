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Україна запросила Німеччину долучитись до міжнародної платформи щодо Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українська сторона запросила Німеччину долучитись до міжнародної платформи щодо деокупації Криму. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає кореспондент УНН.

Україна запросила Німеччину долучитись до міжнародної платформи щодо Криму

“Окрему увагу ми приділили питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному. Ми тримаємо дуже високо. Я проінформував Гайко про те, що Міністерство закордонних справ розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації і затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу позицію і свій формат участі у цій платформі”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, Україна очікує, що Польща доєднається та стане одним з лідерів у процесі започаткування міжнародної платформи з деокупації Криму.

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