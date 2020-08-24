Украина пригласила Германию присоединиться к международной платформе относительно Крыма

"Особое внимание мы уделили вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня. Мы держим очень высоко. Я проинформировал Хайко о том, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной платформы по Крыму, и после ее окончательной финализации и утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит нашу позицию и свой формат участия в этой платформе", - сказал министр.

Как сообщал УНН, Украина ожидает, что Польша присоединится и станет одним из лидеров в процессе начала международной платформы с деоккупации Крыма.



