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Украина пригласила Германию присоединиться к международной платформе относительно Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинская сторона пригласила Германию присоединиться к международной платформы относительно деоккупации Крыма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.

Украина пригласила Германию присоединиться к международной платформе относительно Крыма

"Особое внимание мы уделили вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня. Мы держим очень высоко. Я проинформировал Хайко о том, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной платформы по Крыму, и после ее окончательной финализации и утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит нашу позицию и свой формат участия в этой платформе", - сказал министр.

Как сообщал УНН, Украина ожидает, что Польша присоединится и станет одним из лидеров в процессе начала международной платформы с деоккупации Крыма.

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